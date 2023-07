- My Museum : Treasure Hunter, le simulateur de gestion de musée

Publié le Vendredi 21 juillet 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

La pépite du Simfest

My Museum : Treasure Hunter s'annonce comme un incontournable des simulateurs de gestions.Vous pourrez y restaurer votre musée, et partir à la recherche d'artefacts perdus aux quatre coins du monde pour les y exposer.Evidemment, il faudra restaurer vos découvertes et revoir l'agencement des pièces de votre musée avant d'organiser une exposition.My Museum : Treasure Hunter n'a pas encore de date de sortie officielle, mais vous pouvez déjà le tester à l'occasion du Simfest qui s'achève le 24 juillet.