Nova Strike : le shoot'em up à l'ancienne

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

*Piou* *Piou* *Bzzzrr*

Nova Strike est un nouveau roguelite shoot'em up avec un style pixel art rétro à souhait.Comme dans tout bon shoot'em up (ou shmup) qui se respecte, vous devrez canarder des hordes d'ennemis tout au long des niveaux.Nova Strike emprunte beaucoup au genre "bullet hell", alors préparez vous à devoir éviter des murs de projectiles !Les niveaux sont générés procéduralement et vous pourrez améliorer votre vaisseau en choisissant parmi une vaste sélection d'armes et de modules, de quoi jouer à l'infini !Nova Strike est déjà dispo sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.