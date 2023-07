Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits d'août

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Quelques bons petits trucs

PayDay 2 + “The Gage Mod Courier” DLC (Epic Games Store) - 3 Août

Farming Simulator 19 (Epic Games Store) - 10 Août

Blade Assault (Amazon Games App) - 10 Août

Quake 4 (GOG) - 10 Août

Star Wars: Le Pouvoir de la Force 2 (Amazon Games App) - 17 Août

Foretales (Amazon Games App) - 17 Août

Driftland: The Magic Revival (Amazon Games App) - 17 Août

In Sound Mind (Amazon Games App) - 24 Août

Summertime Madness (Legacy Games Code) - 31 Août

Black Desert Online

Dead By Daylight

Honkai: Star Rail

Overwatch 2

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Voici les jeux offerts pour le mois d'août.Les joueurs peuvent également récupérer du contenu sur :Et bien d'autres encore...De plus, vous pouvez récupérer le World Series of Warzone Rat Pack pour Call of Duty.