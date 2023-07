Life by You : early access repoussé

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 09:50:00 par Romain Cappelletti

C'est bien que les développeurs prennent leur temps

Paradox Interactive a ajouté un nouveau bonus au packs de précommandes, ce qui a pour effet d'annuler toutes les précommandes faites précédemment. Toutes les précommandes faites précédemment seront remboursées via Epic. Tous les joueurs qui souhaiteraient toujours recevoir les bonus de précommandes devront renouveler leur achat en amont du lancement de l’accès anticipé, le 5 mars 2024.





Le 27 juillet 2023, Paradox Interactive a déclaré que la sortie en early access de leur prochain simulateur de vie / simslike, Life by You serait repoussée au 5 mars 2024. Si les fans qui attendent impatiemment le titre seront sans doutes déçus, n'oubliez pas qu'il vaut mieux attendre un peu plus pour un bon jeu que de jouer vite à un jeu bâclé.Life by You sera présent à la Gamescom à Cologne du 23 au 25 août 2023, et disponible pour des sessions de tests guidées.Attention, suite au décalage de l'early access,