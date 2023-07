Payday 3 en bêta fermée

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Deep Silver et Starbreeze lancent la bêta fermée de PAYDAY 3, le jeu de braquage multijoueur et en coop, du 2 au 7 août 2023 sur Steam et Xbox Series. Les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant soit sur Steam , soit sur la page Xbox du jeu.Pour rappel, le jeu est prévu pour le 21 septembre.Le jeu vous demandera de préparer vos coups et de partir à l'assaut des banques et autres lieux ultra-protégés. Et plus qu'un simple braquage, il s'agira d'avoir du style, avec des masques personnalisables... Et des armes et équipements capables de vous faire tenir tête aux forces de police et autres forces spéciales bien décidées à vous supprimer.