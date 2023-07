- Disgaea 7 : Vows of Virtueless, nouvelles fonctionnalités

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Le Megamax... ça me dit un quelque chose...





Disgaea est une série de RPG tactiques au tour par tour dans un style manga un peu décalé.Le royaume démoniaque de Hinomoto est en train de changer et l'époque des valeureux guerriers est bientôt révolue. Fuji, un samurai paresseux, et Pirilika, une fan du Bushido font équipe dans une lutte contre un régime tyrannique, qui les mènera peut-être vers l'honneur et la rédemption.Le 7e opus, intitulé Vows of Virtueless, se targue d'un nouveau trailer vidéo dans lequel sont présentées les nouveautés portées par le titre.Notamment le mode Megamax qui permet d'agrandir vos héros dans des proportions dantesques afin qu'ils dominent le champs de bataille, ainsi que 40 classes différentes pour vos personnages, dont 4 exclusives.