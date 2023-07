- Truck Driver : The American Dream, sortie annoncée

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 11:20:00 par Romain Cappelletti

Le rêve américain enfin à portée de main

Truck Driver : The American Dream est un jeu narratif de simulation de conduite de camions.Des années après la mort de votre père, un célèbre chauffeur respecté de tous, vous reprenez votre vie en main et roulez sur ses traces. Toutefois, la route sera semée d'embûches, alors accrochez votre ceinture et tenez fermement le guidon !Truck Driver vous propose de suivre l'histoire de Nathan, dans son périple pour devenir le meilleur chauffeur. Vous pourrez personnaliser votre camion et devrez entretenir vos liens avec votre famille et vos proches.Truck Driver : The American Dream sortira le 26 septembre sur PS5 et Xbox Series.