La PS5 atteint un nouveau palier

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 11:10:00 par Romain Cappelletti

40 millions, c'est le nombre d'exemplaires de la Playstation 5 qui ont été vendu depuis le lancement de la console.Si ce chiffre parait à première vue impressionnant, il n'a rien d'un record. De plus, il faut se garder à l'esprit que les ventes de PS5 ont été grandements limitées par une sortie catastrophique, une crise des matériaux et une rupture de stock de près d'un an.Ceci-dit, le record du plus gros nombre de ventes est tout de même détenu par une autre console de Sony : la Playstation 2, avec plus de 155 millions de ventes.Mentions honorables à la Nintendo DS qui atteint talonne la PS2 avec 154 millions de ventes et à la Switch qui a atteint les 125 millions.