Men of War II en bêta

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 10:20:00 par Romain Cappelletti

La guerre dont vous rêvez

Men of War II est un jeu de stratégie en temps réel mettant en scène les grandes batailles et conflits de la Seconde Guerre Mondiale.Commandez vos troupes directement sur le champs de bataille et renversez le cours de la guerre !La sortie de Men of War II est prévue sur PC le 20 septembre prochain. Cependant, vous aurez bientôt l'occasion de jouer à la bêta du 10 au 14 août via Steam Ladite bêta contiendra 5 modes de jeu compétitifs, 1 mode PvE (joueurs contre environnement), 7 cartes et 3 missions à accomplir seul ou en coopération avec d'autres joueurs.