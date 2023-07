Jumplight Odyssey, l'aventure spatiale pour le 21 août

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Qui veille sur la galaxie, sur la liberté aussi ?

Jumplight Odyssey est un jeu de simulation de colonie spaciale. Vous allez piloter un vaisseau-colonie et gérer la vie à bord. Vous êtes la princesse Euphora, et ça tombe bien parce que je suis certain que vous avez toujours rêvé d'être une princesse, en charge du vaisseau SDF Catalina. Et un vaisseau qui s'appelle SDF, ça n'inspire quand même pas confiance.Le vaisseau ressemble à celui d'Albator et justement, le jeu est inspiré des classiques des anime de science-fiction des années 70, comme Albator ou Goldorak.Dans le jeu, vous allez envoyer des pilotes récupérer des ressources, améliorer votre vaisseau, fabriquer des équipements, gérer les relations sociales de votre équipage...Il sort sur Steam en accès anticipé le 21 août.