Stargate: Timekeepers, un jeu tactique tiré de la série TV

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Retour dans les années 90

Slitherine développe actuellement un jeu tiré de l'univers SG-1, autrement dit inspiré du film Stargate et de la série Stargate SG-1 qui ont fait le bonheur des fans durant les années 90 et 2000.Stargate: Timekeepers sera un jeu de combat tactique et de stratégie, et vous devrez bien entendu affronter des Goa'uld dans diverses parties de l'univers, en passant à chaque fois par des portails.Le jeu prend place après la fin de la saison 7 de la série TV et proposera quelques 14 missions basées sur des scenarii uniques. Vous incarnerez le commandant Eva McCain et son équipe, qui s'oppose à la flotte d'Anubis. Aider la résistance Jaffa, combattre l'armée de Moloc ou encore s'allier avec les Unas seront aussi des éléments clefs de cette aventure.