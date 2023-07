Baldur's Gate 3 dévoile sa dernière méchante

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Maggie qui ?

Larian Studios a publié une vidéo dévoilant le troisième et dernier antagoniste central du jeu : Orin la Rouge. Orin la Rouge est interprétée par Maggie Robertson, connue pour avoir été la voix de Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village et celle de Skjóthendi l'Infaillible dans God of War Ragnarök.Baldur's Gate 3 sortira le 3 août sur PC et le 6 septembre sur PlayStation 5.Le jeu débutera avec le crash d'un vaisseau alien dans lequel vous étiez un cobaye : les flagelleurs mentaux vous ont implanté un parasite dans le cerveau. De nouveaux pouvoirs naissent alors en vous. Reste à savoir si vous les utiliserez pour votre gloire personnelle ou si vous les retournerez contre vos oppresseurs pour sauver le peuple...