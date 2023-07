Simon the Sorcerer Origins annoncé

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

30 ans déjà

Pour fêter les 30 ans de la franchise de point and click Simon the Sorcerer, Leonardo Interactive à annoncé la sortie d'un prochain opus, intitulé "Origins". Ce préquel aux aventures de Simon revient sur la jeunesse sulfureuse du sorcier.Le jeu promet une bande originale de haute volée avec des morceaux du célèbrissime Rick Astley Vous pourrez retrouver Simon courant 2024, avec une sortie prévue sur PC, Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.