Ad Infinitum : précommandes et nouveau trailer

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Sueurs froides et crises d'angoisse à venir

Les frontières entre le cauchemar et la réalité sont de plus en plus troubles. Dans Ad Infinitum, vous incarnez un jeune soldat allemand hanté par les horreurs de la Grande Guerre. Coincé entre deux réalités, vous errez dans une grande maison et les tranchées de la Première Guerre Mondiale.



Pour ce qui est des précommandes, une édition spéciale a été annoncée : La Nightmare Edition offre un accès anticipé de 48h au jeu, un artbook digital et une réduction de 10% sur la bande-son.

Voilà une bonne occasion de vous rappeler que ce genre de ventes sont au mieux ridicules, voir scandaleuses. Cette édition spéciale vous fait payer plus cher (ici 5 euros mais d'autres ne se privent pas pour afficher des prix grotesques) pour littéralement du vent.

Je ne met pas seulement en cause Ad Infinitum pour ce genre de pratiques, il s'agit seulement d'une bonne occasion d'en parler.



Ad Infinitum sortira en septembre 2023 sur Pc, PS5 et Xbox Series.





