- Le retour de Double Dragon

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 11:25:00 par Romain Cappelletti

Plus beau, plus fort, plus Double Dragon

Double Dragon fait partie de ses licences qui ne meurent jamais.Cette fois-ci, elle revient avec Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragons !Disponible sur PC et consoles depuis le 27 juillet, cet opus reprend les codes bien connus de la série pour les améliorer grâce aux technologies récentes.