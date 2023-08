- Remedium : ça commence bientôt

Publié le Mercredi 16 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Post-apo à la Renaissance

Remedium est un Twin-stick shooter dont l'histoire se passe dans un monde post-apocalyptique inspiré de la Renaissance.Plus d'un siècle s'est écoulé depuis qu'une terrible peste s'est répandue sur le continant, transformant la majeure partie de la population en mutants assoiffés de sang.Tout récemment infecté par la maladie, vous devrez explorer le continent et faire face à ses dangers à la recherche d'un remède.Tous les moyens sont bons pour assurer votre survie, servez vous des symptômes de la maladie comme d'une arme, et maîtrisez de nombreuses armes plus ou moins conventionnelles pour vous fayer un chemin au travers des hordes de monstres.Remedium devrait sortir en early access le 14 septembre 2023 sur Steam , et plus tard sur consoles.