- Grosse mise à jour pour The Wizards - Dark Times

Publié le Mercredi 16 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Un super jeu VR

The Wizards - Dark Times et un jeu destiné à la VR, dans lequel vous incarnez un puissant mage et envoyez des bon gros sortilèges à la figure de vos ennemis.Le 11 août dernier, VertigoGames, associé à Carbon Studio, a annoncé la venue d'un mise à jour importante pour Wizards - Dark Times. Intitulée Brotherhood, cette mise à jour gratuite permettra jusqu'à trois joueurs de s'immerger dans l'aventure en coopération !Avec cette feature majeure viennent d'autres ajouts et améliorations : plus de contenu, plus de précision dans les contrôles, et de plus beaux graphismes.Vous devrez patienter encore un peu, The Wizards - Dark Times : Brotherhood sera disponible le 19 octobre 2023 sur Steam