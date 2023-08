- Astral Tracks : entre Neon White et Mirror's Edge

Publié le Mercredi 16 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

un annonce un peu précipitée ?

Astral Tracks est un jeu conçu pour le speedrun compétitif.Il s'agit d'un jeu de course et de plateformes, dans lequel vous pourrez jouer seul ou contre d'autres joueurs et parcourir des niveaux générés procéduralement.Dans Astral Tracks, vous pouvez sauter, effectuer des dash, courir sur les murs et vous balancer. A vous de maîtriser au mieux ces différents mouvements pour être le plus rapide !Le jeu propose un multijoueur cross-plateforme avec jusqu'à 12 joueurs sur le même circuit, et supporte le multijoueur local, avec jusqu'à 4 concurrents en écran splité.Si les graphismes semblent au point, difficile de ne pas remarquer que les animations manquent de finition et ne suivent pas encore le dynamisme de l'action. Espérons que ce soit corrigé pour la sortie.Astral Tracks n'a pas encore de date de sortie, ni de plateformes précises, on sait juste qu'il sortira sur "PC et consoles".