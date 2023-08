- Everspace 2 débarque sur consoles

Publié le Mercredi 16 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

30 fps sur Xbox Series S ? Vraiment ?!

Everspace 2 est un RPG d'action et d'exploration spatiale sorti sur PC me 6 avril dernier.Explorez de nombreuses planètes aux commandes de votre vaisseau, et trouvez votre place dans l'univers.Le jeu regorge d'activités et de quêtes secondaires, pour une durée totale de plus de 100 heures de jeu.Everspace 2 est disponible sur le Game Pass, vous permettant de jouer à votre guise sur PC ou consoles Xbox. Notez que le jeu est capé à 30 fps sur Xbox Series S, contre 60 fps sur Xbox Series X.Les joueurs Playstation 5 pourront quant à eux bénéficier du retour haptique de la manettre DualSense, et profiter de l'aventure en 60 fps.Everspace 2 est disponible sur Xbox Series et PS5 depuis le 15 août 2023. On vous laisse avec le trailer de la sortie consoles plutôt sympathique.