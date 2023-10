Publié le Vendredi 20 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

I ain't afraid of no ghost

Ghostbusters: Spirits Unleashed est sorti sur Nintendo Switch. Le jeu est déjà sorti en octobre dernier sur les autres plateformes. D'ailleurs, la version Nintendo Switch permettra de jouer avec les joueurs qui sont sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Le jeu est signé IllFonic. C'est un jeu multijoueur asymétrique de type action/survival horror. Et bien sûr, comédie puisqu'il s'agit de l'univers Ghostbusters.Une équipe de 4 chasseurs mettent tout en œuvre pour capturer les fantômes, boucher les failles et calmer les civils terrorisés par les évènements spectraux, le tout en tentant de limiter les dégâts. Parce que non, tirer une nappe rapidement sur une table, ça ne fonctionne pas...Le fantôme, de son côté, devra hanter les lieux en prenant possession des objets, invoquer des serviteurs et terroriser les pauvres civils.Cette édition comprendra une extension de l'histoire, de nouveaux types de fantômes, de nouvelles cartes et j'en passe.