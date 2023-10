- Calico, le jeu de café à animaux, arrive sur PS4 et PS5 en novembre

Publié le Vendredi 20 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Je préfère un jeu de gestion de boucherie, personnellement

Déjà disponible sur PC, Nintendo Switch et Xbox Series, Calico arrivera prochainement sur les consoles Playstation 4 et Playstation 5 le 28 novembre prochain. Cette annonce s'accompagne d'une nouvelle vidéo.Calico est une jeu d'aventure et de simulation qui vous place dans la peau d'un gérant de café à chats, même si d'autres animaux seront tolérés, comme les chiens et même des pandas roux, de renards, des ratons-laveur, des lapins...Vous devrez décorer les lieux, satisfaire la clientèle et même sympathiser avec les humains comme avec les animaux.Vous pourrez aussi explorer le monde en en chevauchant certains...