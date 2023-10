Les Trois Mousquetaires – Milady : la bande-annonce

Publié le Vendredi 20 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un film pour tous, tous pour un film

Le premier opus des Trois Mousquetaires fut, je l'avoue, une excellente surprise. Dieu sait si l'on connait l'histoire des Trois Mousquetaires et si elle a été d'innombrables fois adaptée - parfois plus bafouée qu'adaptée d'ailleurs - au cinéma. Mais pour le coup, à part quelques petites choses tirées par les cheveux ou pas forcément nécessaires, je l'ai trouvée vraiment bonne.Bonne nouvelle, la suite débarque le 13 décembre au cinéma et une bande-annonce a été diffusée.Un film de Martin Bourboulon avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green et Louis Garrel.