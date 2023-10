Le party game Bish Bash Bots est sorti

Publié le Vendredi 20 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Everyday robots

Bish Bash Bots est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu est développé par Catastrophic_Overload et édité par Firestroke.Il s'agit d'un party game jouable jusqu'à 4 joueurs (mais aussi en solo avec des bots), en local ou en ligne. Il s'agit d'un mélange de stratégie et de Tower Defense dans lequel vous allez combattre des robots à l'aide de nombreux armements, modifiables et améliorables au fil des parties.Vous y trouverez 32 niveaux sont prévus, répartis en 8 biomes différents.