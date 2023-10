- Forgive Me Father 2 est sorti. Tremblez.

Publié le Vendredi 20 octobre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

You Love Craft ?

Forgive Me Father 2 est sorti en accès anticipé sur PC. Il s'agit de la suite directe du premier jeu, même s'il peut être joué et compris de manière totalement indépendante.On retrouve le Prêtre, dans sa guerre sainte contre les membres d'un culte violent et armé, qui invoque des créatures infernales.Le jeu, développé par Byte Barrel, un studio tchèque, est un hommage aux cadors du genre des années 90 tels que Doom ou Quake. Il s'agit d'un FPS old school, avec des graphismes inspirés par les Comics et qui vous plonge dans une ambiance à la Lovecraft.Le jeu est proposé au prix de 19,99 €.