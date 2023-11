- King Arthur: Knight's Tale débarque sur console le 22 février 2024

Publié le Vendredi 10 novembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui n'est pas de la camelote

King Arthur: Knight's Tale est un jeu signé NoecoreGames, sorti il y a un an et demi sur PC. Il arrivera le 22 février prochain sur PS5 et Xbox Series.Pour rappel, il s'agit d'un Tactical RPG basé sur la légende arthurienne.Le jeu vous met dans la peau de Sir Mordred, après qu'il ait tué le Roi Arthur. Mais ce dernier vous a porté un coup fatal. Double malchance : La Dame du Lac vous a ramené à la vie afin d'arrêter un véritable cauchemar : Le roi Arthur est toujours vivant et est devenu un monstre terrible, et il sème le chaos sur l'île d'Avalon.A découvrir en vidéo :