- Vice-Versa 2 : le film s'annonce avec une vidéo !

Publié le Vendredi 10 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le plein d'émotions

Après le succès du premier film, les émotions reviennent dans Vice-Versa 2. Riley est désormais une ado, tout juste diplômée, et de nouvelles émotions vont débarquer dans sa tête... Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût voient en effet arriver Anxiété. Et elle n'est pas seule...Le film ne sortira pas avant l'été 2024.C'est un nouveau Disney Pixar et il est réalisé par Kelsey Mann (qui a travaillé sur MONSTRES ACADEMY et EN AVANT) et produit par Mark Nielsen (TOY STORY 4).