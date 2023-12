Memory Lost, un shoot futuriste en vue de dessus

Publié le Jeudi 14 décembre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Terminator 3.0

Memory Lost est un shooter en vue de dessus (à la limite de la 3D isométrique). Développé par Magic Hazard et édité par ESDigital Games, Memory Lost devait sortir cette année mais ne verra finalement pas le jour avant 2024, sans plus de précision.Il est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam . Elle fait office d'accès anticipé, puisqu'elle est régulièrement mise à jour. C'est d'ailleur le cas aujourd'hui, avec une mise à jour de gameplay.La mécanique principale est plutôt intéressante : il s'agit de prendre possession du corps de vos ennemis. Cela vous permet de changer rapidement de position, mais aussi d'arme en plein combat, en fonction du corps dont vous prenez possession.