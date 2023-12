Pioneers of Pagonia, le city builder médiéval, est sorti en accès anticipé

Publié le Jeudi 14 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

1 taverne par habitant, c'est trop ?

Pioneers of Pagonia est un city builder médiéval. Comprenez par-là que vous allez devoir construire votre ville, à l'époque des chevaliers. Vous devrez explorer des îles, récupérer des ressources, créer des usines, des bâtiments, des logements, gérer des chaînes de production et tenter de faire fleurir votre économie pour que votre ville se développe.Plus de 40 types de bâtiments vous y attendent, 70 ressources différentes, et vous devrez faire avec les bandits, les animaux sauvages mais aussi les créatures fantastiques.Les îles renfermeront des secrets qui vous permettront d'avancer plus vite. Vous pourrez aussi rencontrer des tributs voisines et les incorporer à votre civilisation en leur rendant service.Les cartes sont générées aléatoirement.Pioneers of Pagonia vient de sortir en accès anticipé sur Steam