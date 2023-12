House Flipper 2 sort demain

Publié le Mercredi 13 décembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Valérie, sors de ce corps !

House Flipper 2 est, comme on vous le rappelle, la digne suite du premier opus, à savoir un jeu dans lequel vous allez pouvoir détruire, reconstruire ou simplement rénover des maisons et autres bâtiments et les redécorer entièrement.Vous pourrez répondre à des offres, remplir des contrats ou simplement, dans le mode sandbox, partir de zéro pour tout créer.Le jeu sortira demain sur PC. Il est toujours prévu sur PS5 et Xbox Series le 21 mars 2024.