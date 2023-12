Metaphor: ReFantazio dévoile son histoire

Publié le Mercredi 13 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

C'est un gars qui...

On vous reparle de Metaphor: ReFantazio, ce JRPG conçu par l'équipe à l'origine de la saga Persona, dont le réalisateur Katsura Hashino, le chara-designer Shigenori Soejima et le compositeur Shoji Meguro.Pour rappel, il se déroule dans un monde Fantasy et vous entraîne dans un monde sur le point de sombrer où des héros se lancent dans une grande aventure pour le sauver.Le jeu sortira en 2024 sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Dans cette nouvelle bande-annonce, Katsura Hashino, Shigenori Soejima et Shoji Meguro présentent l'univers du jeu, le système de combat et l'utilisation de la magie.