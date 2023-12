HunterX: code name T est sorti

Publié le Mardi 12 décembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un bon petit metroidvania

Orange popcorn, un studio indépendant qui n'a rien à voir avec de la téléphonie mobile qui se mangerait, vient de sortir HunterX: code name T sur PC, via Steam Le jeu, suite de HunterX sorti l'année dernière, vous met aux commandes de Taiyo, un chasseur de démons, qui doit traverser une faille et se retrouve dans un monde dangereux, dans le but de retrouver un souvenir enfoui depuis longtemps...Enfin bref, c'est un metroidvania dans lequel vous allez charcler tout un tas de monstres. Plein d'armes, plus de 190 objets, des boss en tout genre vous attendent.A découvrir notamment en vidéo :