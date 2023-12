Drug Dealer Simulator 2 s'offre une démo

Publié le Mardi 12 décembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Manuel de survie en banlieue ?

Développé par Byterunners et édité par Movie Games SA, Drug Dealer Simulator 2 vous propose, comme dans le premier opus, d'embrasser une carrière de dealer de drogue. Normal, quoi. On en a tous rêvé.A vous de non seulement développer votre réseau, étendre votre influence et gérer votre cartel, mais aussi de créer vos propres drogues, d'en inventer de nouvelles...Le jeu se déroule dans l'île fictive d'Isla Sombra où tout est possible, mais tout reste à faire.Une démo sort le 18 décembre, sur Steam . Elle sera jouable en coop.