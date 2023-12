Persona 3 Reload s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Le sens de la vie

Une nouvelle vidéo de Persona 3 Reload a été dévoilée. Elle montre du gameplay du jeu. Vous pourrez y suivre les membres de la S.E.E.S. alors qu’il se battent pour sauver le monde et qu'ils tentent de gérer leur vie de lycéensPersona 3 Reload sortira le 2 février 2024 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4 et sera également disponible sur Xbox Game Pass dès son lancement.Le jeu est d'ores et déjà en précommande, si ça vous tente.