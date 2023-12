No Rest for the Wicked, un nouvel action-RPG

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 11:24:00 par Cedric Gasperini

La peste !

Private Division et Moon Studios ont annoncé le développement d'un nouvel action-RPG intitulé No Rest for the Wicked. Il sortira au premier trimestre 2024 en accès anticipé sur PC, via Steal.Le jeu sortira plus tard dans l'année, sur PC mais aussi sur Xbox Series et PS5.Dessiné à la main, le jeu vous envoie sur une île du nom de Sacra, à la verticalité très prononcée, qu'il s'agisse des cavernes à explorer ou des cimes montagneuses à atteindre, chacune renfermant son lot de trésors... et son lot de créatures agressives.Le jeu promet un "système de combat novateur" et si on m'avait donné un euro à chaque fois qu'un communiqué de presse le mentionnait, je serais riche aujourd'hui.Niveau histoire, le royaume est en proie au chaos après la mort du roi Harol Bolein. Les prétendants au trône se déchirent et une peste frappe l'île de Sacra. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes.