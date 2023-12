Exoborne, un nouveau shoot tactique post-apocalyptique

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tout en douceur...

Signé du développeur Sharkmob et édité par Level Infinite, le jeu Exoborne est en développement sur PC et consoles, sans date de sortie pour l'instant.Il s'agit d'un jeu de tir tactique, d'extraction, se déroulant dans un monde ouvert post-apocalyptique. Ça promet.Dans le sud-est des USA, ravagé après l'effondrement de l'humanité et des tentatives vaines de sauver la planète qui, au final, l'ont transformée en lieu hostile, les joueurs vont incarner des Reborn, des survivants améliorés grâce à des implants permettant d'utiliser des Exo-Rigs, exosquelettes qui leur offrent plus de puissance et de résistance.Ce sont les forces de la nature que les joueurs devront affronter, tout en gérant leur Exo-rigs grâce aux compétences diverses et variées, qu'il faudra choisir et améliorer au fil des parties.