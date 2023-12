Den of Wolves, par le créateur de Payday

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

De quoi vous braquer

Ulf Andersson, à qui l'on doit notamment les deux premiers jeux Payday, développe actuellement Den of Wolves, via son nouveau studio, 10Chambers.Composé de vétérans de l'industrie, ce studio suédois s'est lancé à nouveau dans un jeu de braquage en coop : les joueurs sont envoyés à Midway City pour des missions d'exécution, sabotage ou espionnage industriel.Le jeu se déroule dans un univers futuriste, cyberpunk, où notamment les données sont stockées dans des systèmes biologiques basés sur le cerveau humain.Même prévu sur consoles, le jeu sortira dans un premier temps en accès anticipé sur PC, via Steam. Dans le courant de l'année 2024, si tout va bien.