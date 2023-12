Jurassic Park: Survival annoncé

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Pensez à amener un verre d'eau...

Saber Interactive, à qui l'on doit notamment le jeu World War Z, continue dans les adaptations cinématographiques (World War Z était plus inspiré du film que des livres) avec Jurassic Park: Survival.Se basant sur le premier film de la série, celui sorti en 1993, Jurassic Park: Survival est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series.Les joueurs joueront le personnage du Dr Maya Joshi, une scientifique qui n'a pas réussi à fuir Isla Nublar, et qui va donc tenter de survivre au milieu des dinosaures relâchés dans la nature.Il faudra explorer l'île, en récupérer des ressources pour survivre et surtout, éviter tous les prédateurs...