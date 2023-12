The First Descendant dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Only you can save mankind

Signé Nexon Games, The First Descendant est un shooter mâtiné d'action-RPG et de jeu coopératif à la troisième personne prévu pour l'été 2024. En effet, suite à la bêta qui s'est déroulée en août dernier, les développeurs ont décidé de repousser la date de leur jeu pour le peaufiner et l'améliorer.Prévu sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, The First Descendant vous permet d'incarner un Légataire, une sorte de surhomme qui a pour mission de sauver l'humanité. Créés pour lutter contre l'invasion Vulgus et leurs armes destructrices, les Colosses, ces Légataires ont une force physique supérieure à la normale et sont dotés de pouvoirs magiques.Le jeu se joue en multi, en coop, en ligne et vous permet notamment de nettoyer quelques donjons entre amis.Une nouvelle bande-annonce a été diffusée.