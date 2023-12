Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Classique...

Steam Deck Lethal Company Baldur's Gate 3 Warhammer 40,000: Rogue Trader Call of Duty THE FINALS Cyberpunk 2077 Path of Exile Team Fortress 2 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty EA SPORTS FC 24 Cyberpunk 2077 : Édition Ultime Against the Storm Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V : Édition Premium Medieval Dynasty Warhammer 40,000: Rogue Trader - Voidfarer Edition Counter-Strike 2 Call of Duty: Warzone

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Il y a du lourd dans les nouveautés de la semaine !Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.