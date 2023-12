Like a Dragon : Infinite Wealth dévoile son histoire

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

y'a qu'a Yakuza

Ichiban Kasuga, un loser qui a toujours réussi à s'en sortir, et Kazuma Kiryu, un homme brisé arrivé au bout du chemin de sa vie, deux yakuza que le destin va réunir. Deux personnages que vous allez pouvoir jouer dans Like a Dragon: Infinite Wealth.Développé par Ryu Ga Gotoku Studio et édité par Sega, le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 26 janvier 2024.Une nouvelle vidéo a été dévoilée et elle présente Kazuma Kiryu, alors qu'il rencontre de nouveaux amis et cherche à trouver un sens à sa vie.