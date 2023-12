Metaphor: ReFantazio s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

L'équipe vous parle

Metaphor: ReFantazio est un RPG qui se déroule dans un monde Fantasy. Il vous entraîne dans un monde sur le point de sombrer où des héros se lancent dans une grande aventure pour le sauver.Le jeu sortira en 2024 sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Il est conçu par l'équipe à l'origine de la saga Persona, dont le réalisateur Katsura Hashino, le chara-designer Shigenori Soejima et le compositeur Shoji Meguro.Dans cette nouvelle bande-annonce, vous découvrirez un paerçu de l'histoire et de l'univers, du gameplay et des infos sur le réalisateur Katsura Hashino, le chara-designer Shigenori Soejima, le compositeur Shoji Meguro, le concept artist Koda Kazuma et le mechanical designer Ikuto Yamashita.