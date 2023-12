Dragon Ball : Sparking! Zero annoncé

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Il a toujours sa tenue de Guantanamo ?

Bandai Nacom sortira Dragon Ball : Sparking! Zero, le premier jeu de la série Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi depuis plus de 15 ans.Développé par Spike Chunsoft, le jeu sortira sur PC, Xbox Series et PS5, sans plus de précision, notamment quant à une date.Et le jeu promet du lourd, du moins si l'on s'en tient aux superlatifs du communiqué de presse. Exemples : "les combats défiant la gravité promettent de « faire trembler la terre, d’éventrer les cieux », avec les pouvoirs destructeurs caractéristiques de chaque personnage de DRAGON BALL représentés dans les moindres détails et capables de détruire des parties entières des arènes." ou encore " Dragon Ball : Sparking! Zero fait entrer la série dans une nouvelle ère en exploitant la puissance de l'Unreal Engine 5 et en repoussant les limites du gameplay et des fonctionnalités d'un jeu de combat en arène."Bref, ça va péter.