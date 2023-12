(TEST) Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi j'aime courir les bras tendus en arrière

Matis adore Naruto et Dragon Ball. Mais Matis n'a plus de dent. Vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec des ados qui passent leur temps à pousser des petits cris avec leur voix qui a à peine mué, et qui se mettent sur la gueule avec tous ceux qu'ils croisent sur leur toute.Ou encore que ça ne l'empêche pas d'avoir une vie. Pas une vie sentimentale, ça c'est mort, mais une vie tout court. Parce qu'on peut très bien se nourrir à la paille.Certes.Mais en fait, si, ça a à voir avec les animes de son enfance. Parce qu'à force de courir comme un con les bras en arrière et en gueulant, des fois, on bute sur un caillou et on se viande sur le bitume, à s'en déchausser les incisives et les canines.