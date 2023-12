Welcome to ParadiZe : le jeu de zombie dévoile du gameplay

Publié le Mardi 12 décembre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Zombies vs Zombies

Welcome to Paradize (ex-Paradize Project) s'est offert une nouvelle vidéo qui présente différents aspects de gameplay du jeu.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de zombie un peu particulier puisque vous devrez "hacker" des morts-vivants. Pour les capturer, il faudra l'équiper d'un casque spécial pour qu'il vous aider ensuite à vous défendre ou qu'il vous aide dans vos tâches quotidienne sur le campement.Vous devrez ensuite construire votre camp, l'équiper, le défendre, et chaque zombie aura ses petits tâches à effectuer pour améliorer le quotidien...Le jeu sortira le 29 février sur PC, PS5 et Xbox Series.