Blade Prince Academy, un jeu de rôle tactique français

Publié le Mardi 12 décembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Retour à l'école

Développé par le petit studio indépendant français Angel Corp, édité par l'éditeur français Firesquid et avec un titre en anglais parce qu'il faut bien le vendre, hein, Blade Prince Academy est un jeu de rôle tactique prévu sur PC, via Steam , en 2024.Inspiré des mangas, le jeu vous propose de diriger un groupe de Blade Princes de l'Académie des Princeslames (Blade Princes, on vous dit) de la ville d'Abjectalia.Ça sent le démon à plein nez, le chaos à pleins poumons et le combat mâtiné de gestion relationnelle.Une vidéo montrant 3 personnages a été dévoilée : Phoebos et ses deux épées, O'ren et son fusil, et enfin Diamante la mage.