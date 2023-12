(TEST) Guns and Spurs 2 (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 12 décembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Western de merde

Petit, je jouais aux cowboys et aux indiens. Ah ça, j'en ai buté un paquet, de peaux-rouges. Mais bon. Maintenant, paraît que c'est pas éthique, alors qu'on ne peut pas flinguer des emplumés, quitte à y laisser son scalp.J'ai toujours bien aimé, moi, les cowboys et les indiens.Mais des fois, y'a des cowboys qu'on n'aime pas. Mais alors vraiment pas. Pire, on a envie de les flinguer.