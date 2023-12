Publié le Mercredi 13 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Take on me

Sorti en mars dernier sur PC, le jeu Rough Justice: '84 débarque sur consoles le 20 décembre, soit dans une semaine pile-poil. Il sera disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Rough Justice: '84 est un jeu de stratégie solo, inspiré des jeux de société des années 80, développé par Gamma Minus et édité par DaedalicDans le jeu, vous allez gérer une agence de sécurité et de recouvrement, mais aussi de chasseurs de prime. Protection, chasse à l'homme, intimidation, violence seront votre quotidien. Le but est de vous imposer dans la ville de Seneca City. Mais vous allez vous rendre compte qu'une dangereuse machination se trame en arrière-plan, dans votre ville...