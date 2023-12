Rising Lords, un jeu médiéval de stratégie au tour par tour

Publié le Mercredi 13 décembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

L'Esprit surpasse la matière

Développé par Argonwood, un studio allemand basé à Stuttgart, Rising Lord est un jeu de stratégie au tour par tour qui se déroule durant l'époque médiévale. Il est annoncé sur PC pour le 18 janvier 2024. Il sortira en accès anticipé sur Steam.Le jeu devrait aussi sortir sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dans le courant de l'année 2024.Le jeu prend place dans le Royaume fictif d'Aubelin. Depuis des décennies, ce Royaume n'a pas de Roi et est dirigé par un conseil de contes. Mais le peuple est mécontent. Les bandits pullulent. Vous allez d'abord commencer par vous occuper d'eux puis tenter, petit à petit, de prendre les rênes du Royaume.Le jeu introduit un système de cartes événements et compétences pour pimenter le genre.