Enshrouded, le making of

Publié le Mercredi 13 décembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Beau ?

Jonas Drinnenberg, Art Director d’Enshrouded, dévoile quelques techniques pour façonner le jeu, en utilisant un moteur graphique personnalisé et basé sur les voxels, dans une toute nouvelle vidéo.Pour rappel, Enshrouded est un RPG d'action-survie en coopération dans lequel vous pourrez construire de nombreux bâtiments et infrastructures.Développé par Keen Games, le jeu sortira en accès anticipé le 24 janvier de l'année prochaine sur PC et en version finale sur PC et consoles plus tard dans l'année. Le jeu permettra à 16 joueurs de jouer en coop.Il se déroule sur le continent d'Embervale, alors que vous incarnez Flameborn, l'un des derniers survivants d’une race de puissants guerriers. Alors qu'un brouillard maléfique envahit les terres, vous allez vous lancer dans une aventure épique pour sauver votre Royaume et affronter d'innombrables dangers. Youpi.