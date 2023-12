Pauvres Créatures, la bande-annonce

Publié le Mercredi 13 décembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Joli coup de pied

7 nominations aux Golden Globes (Meilleur film, réalisateur, scénario, acteur dans un second rôle pour Willem Dafoe et Marki Ruffalo, meilleure actrice pour Emma Stone et musique originale) et le lion d'Or de la Mostra de Venise plus tard, Pauvres Créatures s'offre une bande-annonce.Pauvre créature, c'est un film de Yorgos Lanthimos, sorte de Frankenstein délirant dans lequel le Dr Godwin Baxter, joué par Willem Dafoe, ramène à la vie une jeune femme, Bella. Totalement vierge de toute expérience, elle veut désormais tout tester, tout découvrir. Le bon comme le mauvais, au mépris de toute convention sociale et tout civisme...Le film sort au cinéma le 17 janvier prochain.Et ça a l'air... raffraîchissant.